سوناك: سأضع الحكومة "فى حالة استعداد قصوى" لمواجهة أزمات بريطانيا

نقلت صحيفة "التايمز" البريطانية الجمعة، عن وزير المالية البريطاني السابق، ريشي سوناك المرشح لخلافة رئيس الوزراء بوريس جونسون، قوله إنه سيضع الحكومة في حالة استعداد قصوى منذ "اليوم الأول" لتوليه منصبه.
وأضاف سوناك في مقابلة مع الصحيفة، أنه يعتقد أن بريطانيا تواجه حالة طوارئ وطنية على خمس جبهات، من بينها الاقتصاد والصحة والهجرة.
وكان البرلمان البريطانى قد صوت الشهر الماضى على سحب الثقة من رئيس الوزراء البريطانى "بوريس جونسون"، مما أجبر الأخير على إعلان الاستقالة رغم فشل التصويت على خلفية أزمة التجمعات غير القانونية إبان فترة تفشى وباء كورونا.
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