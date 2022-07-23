سوناك: سأضع الحكومة "فى حالة استعداد قصوى" لمواجهة أزمات بريطانيا

وأضاف سوناك في مقابلة مع الصحيفة، أنه يعتقد أن بريطانيا تواجه حالة طوارئ وطنية على خمس جبهات، من بينها الاقتصاد والصحة والهجرة.

وكان البرلمان البريطانى قد صوت الشهر الماضى على سحب الثقة من رئيس الوزراء البريطانى "بوريس جونسون"، مما أجبر الأخير على إعلان الاستقالة رغم فشل التصويت على خلفية أزمة التجمعات غير القانونية إبان فترة تفشى وباء كورونا.