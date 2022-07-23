اليوم السابع
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سوناك: سأضع الحكومة "فى حالة استعداد قصوى" لمواجهة أزمات بريطانيا

السبت، 23 يوليه 2022 06:00 ص
سوناك: سأضع الحكومة "فى حالة استعداد قصوى" لمواجهة أزمات بريطانيا وزير المالية البريطانى السابق ريشى سوناك
وكالات

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نقلت صحيفة "التايمز" البريطانية الجمعة، عن وزير المالية البريطاني السابق، ريشي سوناك المرشح لخلافة رئيس الوزراء بوريس جونسون، قوله إنه سيضع الحكومة في حالة استعداد قصوى منذ "اليوم الأول" لتوليه منصبه.

وأضاف سوناك في مقابلة مع الصحيفة، أنه يعتقد أن بريطانيا تواجه حالة طوارئ وطنية على خمس جبهات، من بينها الاقتصاد والصحة والهجرة.

وكان البرلمان البريطانى قد صوت الشهر الماضى على سحب الثقة من رئيس الوزراء البريطانى "بوريس جونسون"، مما أجبر الأخير على إعلان الاستقالة رغم فشل التصويت على خلفية أزمة التجمعات غير القانونية إبان فترة تفشى وباء كورونا.

 


ريشى سوناك

بريطانيا

بوريس جونسون

حزب المحافظين

كورونا

كوفيد 19



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