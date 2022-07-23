سفير قطر بالقاهرة يوجه التهنئة لمصر قيادة وحكومة وشعبا بمناسبة ذكرى ثورة يوليو

أ ش أ

وجه السفير سالم مبارك آل شافي سفير دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية، التهنئة لمصر، قيادة وحكومة وشعبا، بمناسبة الاحتفال بالذكرى السبعين لثورة 23 يوليو.

وقال السفير آل شافي - في بيان بهذه المناسبة - "يشرفني أن أنقل تهانئ وتبريكات الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لأخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، وإلى حكومة وشعب مصر الشقيق بمناسبة اليوم الوطني للبلاد، الذي يوافق يوم 23 يوليو من كل عام، داعيا الله العلي القدير أن يوفق مصر وشعبها الكريم إلى المزيد من الخير والتقدم والرفاه".

وجدد سفير قطر تأكيده على عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية، والتي تشهد في هذه المرحلة انطلاقة ملحوظة على كافة الأصعدة، وزخمٍا بالغ الإيجابية، وتعاونا فعالا وبناء، هدفه الأول والأساس رفاهية ورخاء شعبي البلدين، وتحقيق مصالحهما المشتركة تحت القيادة الحكيمة والرشيدة للبلدين الشقيقين.

وأشاد، في هذه المناسبة، بالنهضة التي تشهدها مصر حاليا والإنجازات القومية الكبرى التي تحققت ولاتزال تتحقق في كافة المجالات تحت قيادة الرئيس السيسي، متمنيا مزيدا من التنمية والازدهار لجمهورية مصر العربية الشقيقة وشعبها الكريم، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.