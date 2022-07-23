زابوروجيا وخيرسون يشكلان لجنة انتخابية لإجراء استفتاء للانضمام إلى روسيا

كتب محمد جمال

أعلن المكتب الصحفي للإدارة الإقليمية في مقاطعة خيرسون أنه يجرى تشكيل لجنة انتخابية في منطقة خيرسون لإجراء انتخابات واستفتاء للانضمام إلى روسيا، بحسب "روسيا اليوم".

وقال المكتب الصحفي في بيانه: "يتم تشكيل لجنة انتخابية في منطقة خيرسون بموجب مرسوم صادر عن رئيس الإدارة العسكرية المدنية لمقاطعة خيرسون في 22 يوليو، وتتألف اللجنة من 7 أعضاء لمدة 3 سنوات، وتم البدء بعملية قبول المرشحين للجنة".

وأكدت الإدارة أن مقاطعة خيرسون المحررة لها كل الحق في التعبير عن رأيها مع من ستستمر في بناء مستقبلها.

وأضافت: "سنحقق ذلك من خلال إجراء انتخابات واستفتاءات".

كما، وقع رئيس إدارة مقاطعة زابوروجيا يفغينى باليتسكى، مرسوما بشأن بدء الاستعدادات لإجراء استفتاء على انضمام المقاطعة إلى روسيا.

وقال باليتسكي: "سيتم إجراء استفتاء حول مسألة انضمام المقاطعة إلى روسيا فى الخريف بمبادرة من سكان مقاطعة زابوروجيا. ومن أجل أن تكون إجراءات الاستفتاء شفافة وشرعية، ومن أجل حماية الحقوق الانتخابية للمواطنين، وقعت مرسوما بشأن إنشاء لجنة انتخابية".

وأكد أنه تم إلغاء جميع الهيئات الانتخابية القديمة، وسيتم إنشاء هيئات ولجان جديدة.