رئيس مدينة أسوان: تلافى الملاحظات التى رصدها المحافظ خلال تفقد قرية أبو الريش

وقال رئيس مدينة أسوان، فى بيان صحفى، إنه تم دهان لوحة الإعلانات وتقليم وتهذيب الأشجار، مع زراعة أشجار الزينة أمام الوحدة المحلية ، مع رفع مستوى النظافة العامة بها حتى يتسنى تقديم الخدمات الجماهيرية المختلفة للمواطنين فى أجواء جمالية وحضارية.

وأوضح، أنه توازى مع ذلك البدء فى تنفيذ أعمال رفع التراكمات والأتربة على جانبى شريط السكة الحديد أمام نجع الخلاصاب بأبو الريش قبلى عقب التنسيق بين الوحدة المحلية لقرية أبو الريش والهيئة العامة للسكك الحديدية حيث تم الإستعانة بحفار تابع للسكة الحديد ، وبمعاونة سيارة الوحدة المحلية ، وبإشراف ومتابعة من رئيس القرية.

وأضاف سيد مدنى، أنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان فقد تم تنظيم حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتندات والبروزات العشوائية والغير مرخصة بنطاق حى شرق المدينة حيث أسفرت جهود الحملة عن تنفيذ 40 قرار وإزالة فورية لهذه الإشغالات لإضفاء الشكل الجمالى وتحقيق السيولة المرورية للمركبات والمواطنين.