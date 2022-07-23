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رئيس مدينة أسوان: تلافى الملاحظات التى رصدها المحافظ خلال تفقد قرية أبو الريش

السبت، 23 يوليه 2022 09:56 ص
رئيس مدينة أسوان: تلافى الملاحظات التى رصدها المحافظ خلال تفقد قرية أبو الريش جانب من الحملات
أسوان - عبد الله صلاح

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صرح سيد مدنى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، أنه تم العمل على تلافى كافة السلبيات والملاحظات التى رصدها المحافظ بمقر وحدة أبو الريش خلال جولته الأخيرة.

وقال رئيس مدينة أسوان، فى بيان صحفى، إنه تم دهان لوحة الإعلانات وتقليم وتهذيب الأشجار، مع زراعة أشجار الزينة أمام الوحدة المحلية ، مع رفع مستوى النظافة العامة بها حتى يتسنى تقديم الخدمات الجماهيرية المختلفة للمواطنين فى أجواء جمالية وحضارية.
 
وأوضح، أنه توازى مع ذلك البدء فى تنفيذ أعمال رفع التراكمات والأتربة على جانبى شريط السكة الحديد أمام نجع الخلاصاب بأبو الريش قبلى عقب التنسيق بين الوحدة المحلية لقرية أبو الريش والهيئة العامة للسكك الحديدية حيث تم الإستعانة بحفار تابع للسكة الحديد ، وبمعاونة سيارة الوحدة المحلية ، وبإشراف ومتابعة من رئيس القرية.
 
وأضاف سيد مدنى، أنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان فقد تم تنظيم حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتندات والبروزات العشوائية والغير مرخصة بنطاق حى شرق المدينة حيث أسفرت جهود الحملة عن تنفيذ 40 قرار وإزالة فورية لهذه الإشغالات لإضفاء الشكل الجمالى وتحقيق السيولة المرورية للمركبات والمواطنين.
 
 
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