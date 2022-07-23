دقوا الشماسى.. صناعة الشماسى وكراسى البحر أقدم المهن اليدوية بالإسكندرية..صور

تعتبر مهنه صناعة الشماسى وكراسى المصيف من أقدم المهن بالإسكندرية ومن يمتهنها لابد أن يكون على دراية كافية بمهنتين وهى الخياطه والنجارة فهى مزيج بين العملين، وفى منطقة مينا البصل بالإسكندرية تجد ورش صناعة الشماسى والكراسى بأشكالها وأحجامها المختلفة، وأجرى " اليوم السابع" جولة فى منطقة الورش .
ويقول محمد ابو كاشوم، صانع شماسى وكراسى، أنه يعمل منذ 8 سنوات وتعلم المهنه على يد شيوخ المهنه فى منطقة مينا البصل وهم أول من بدأوا فيها وتعلموها على يد آبائهم وجدودهم فهى من أقدم المهن بالإسكندرية .
وأضاف إنهم يقومون بصناعة كراسى البحر بكافة أشكالها منها " الشازلونج" وشماسى البحر بأحجامها المختلفة والتى يطلبها مستأجرى الشواطىء والقرى السياحية باشكال موحدة .
وأشار إلى أنه قديما كان يقتنى كل أسرة شمسية بحر وكراسى بعدد أفراد الأسرة ولكن حاليا فى ظل التطور الكبير أصبح شراء الشماسى من الأسر نادرا للغاية ماعدا الصيادين ومحبى الصيد .
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