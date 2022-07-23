دقوا الشماسى.. صناعة الشماسى وكراسى البحر أقدم المهن اليدوية بالإسكندرية..صور

الإسكندرية - أسماء على بدر

تعتبر مهنه صناعة الشماسى وكراسى المصيف من أقدم المهن بالإسكندرية ومن يمتهنها لابد أن يكون على دراية كافية بمهنتين وهى الخياطه والنجارة فهى مزيج بين العملين، وفى منطقة مينا البصل بالإسكندرية تجد ورش صناعة الشماسى والكراسى بأشكالها وأحجامها المختلفة، وأجرى " اليوم السابع" جولة فى منطقة الورش .