اليوم السابع
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حياة كريمة بقنا.. إنشاء مركز طبي بأبومناع ووحدة صحية بالشرق تخدم 16 ألف نسمة

السبت، 23 يوليه 2022 01:00 ص
حياة كريمة بقنا.. إنشاء مركز طبي بأبومناع ووحدة صحية بالشرق تخدم 16 ألف نسمة المركز الطبى
قنا صابر سعيد

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قال حماده جيلاني، رئيس قروي أبومناع بقنا، إن مشروعات حياة كريمة في القرية التي تشرف عليها الوحدة المحلية والمجلس القروي متسمرة في التشييد والبناء.

وأوضح جيلاني في تصريح لـ"اليوم السابع"، أن من مشروعات حياة كريمة الوحدة الصحية بأبومناع شرق، وتشمل "عيادة طب أسرة، عيادة أسنان، عيادة إسعافات أولية، صيدلية، معمل دم وطفيليات، مكتب تثقيف صحي، سكن للطاقم الطبي"، والتي ستخدم قرابة 16 ألف نسمة من الأهالي بالقرية والنجوع المجاورة.

 وأضاف رئيس القرية، أن من المشروعات أيضا التي تشملها مبادرة حياة كريمة في المجال الطبي، مشروع إنشاء المركز الطبي بأبومناع والذي سيساهم في تلبية الاحتياجات الطبية المختلفة للمواطنين، مؤكدا أن جميع المنشآت الصحية يتم تنفيذها طبقا للمعايير والمواصفات الخاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل المُقرر تطبيقها بالمحافظة خلال الفترة المقبلة.
 

المركز الطبى (1)
المركز الطبى (1)

 

المركز الطبى (2)
المركز الطبى (2)

 


 




 


حياة كريمة

مشروعات حياة كريمة

ابومناع غرب

اخبار قنا



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