اليوم السابع
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السبت، 23 يوليه 2022 04:00 م
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حبس عاطل بتهمة قتل مسنة لسرقتها بالإكراه فى حلوان

السبت، 23 يوليه 2022 03:40 م
حبس عاطل بتهمة قتل مسنة لسرقتها بالإكراه فى حلوان كلابش، ارشيفية
كتب كريم صبحى

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قررت نيابة حلوان، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة قتل مسنة لسرقتها بالإكراه.
 
وتمكن رجال المباحث بالقاهرة، من القبض على عاطل، بعدما قتل سيدة عجوزا خنقا فى حلوان، وتم نقل الجثة الى المشرحة وحرر محضر بالواقعة.
 
تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة عجوز داخل منزل فى حلوان، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين قيام عاطل بقتلها خنقا بعدما سرق حافظة نقودها ونقلت الجثة إلى المستشفى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.
 

 


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