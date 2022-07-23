جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية والبيطرية

كتب أحمد مصطفى

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الجمارك رقم 1 بمطار القاهرة الدولى، برئاسة محمد حميدة مدير الجمرك، من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية والبيطرية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من السليمانية على رحلة خطوط الطيران العراقية اشتبه مصطفى محمد مأمور الجمرك المعين على اللجنة الجمركية بصالة الوصول الدولى فى راكب عراقى الجنسية يحمل 3 حقائب كبيرة و2 هاند باج.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه بضائع أو أشياء يستحق عليها سداد ضريبة أو رسوم جمركية أو أية ممنوعات أجاب بالنفى.

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمد سيد مأمور الفحص وهانى مصطفى رئيس القسم فأفادا بوجود كثافات على شكل علب متشابهة.

وقام محمد حميدة مدير الجمرك بتكليف محمد الديب وأيمن على الديب مأمورى الجمرك تحت إشراف سامى سليمان مدير الحركة بتفتيش أمتعة الراكب فتبين وجود 50 عبوة من الأدوية البشرية الخاصة بعلاج الأورام و87 عبوة الأدوية البيطرية مخبأة داخل أكياس الشاى وجيوب الملابس و50 علبة أدوية فارغة وكمية من الفساتين بجيب سحرى داخل حقائبه.

قرر زكريا حسب الله مدير عام الجمارك بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولى اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى للراكب برقم 28 لسنة 2022.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.