جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من أدوات ومستلزمات طب الأسنان

كتب أحمد مصطفى

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة أحمد عبدالهادي مدير الجمرك، من ضبط محاولة تهريب كمية من أدوات ومستلزمات طب وجراحة الأسنان، بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118لسنة 1975.

فى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من دبي على رحلة الخطوط الجوية الإماراتية EK0925 ، اشتبه خالد حسام الدين محمد مأمور اللجنة الجمركية، فى الراكب ح . ج . ع مصرى الجنسية أثناء محاولته الخروج بسرعة من بوابة اللجنة الجمركية .

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أو فى حقائبة مايجب الإفصاح والإقرار عنه أو يستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية أجاب بالنفى.

وتم تمرير حقائبة علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة يوسف حامد مأمور الفحصف تلاحظ وجود كثافات متماثلة يشتبه أن تكون مستلزمات وأدوات خاصة بالأسنان .

وبالعرض على أحمد عبدالهادي مدير الجمرك قام بتكليف أحمد عبد الحميد مأمورالجمرك المعين بالعمل بالخط الأخضر ومحمود محمد سعيد مدير ادارة الحركة المشرفعلى الخط الأخضر بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 1610قطعة متنوعة منمستلزمات طب وجراحة الأسنان بين طيات الملابس داخل حقائبه .

قرر أحمد سعد عبدالمطلب مدير عام جمارك بمبنى جمارك الركاب رقم 2 بمطار القاهرةالدولي إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 96 لسنة 2022 ضدالراكب .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة علىالمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .