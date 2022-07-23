جامعة سوهاج تحصل على المركز الثانى بين الجامعات المصرية فى حصاد محو الأمية

أعلنت اللجنة العليا لمحو الأمية وتعليم الكبار حصول جامعة سوهاج على المركز الثاني فى مجال محو الأمية، بإجمالى 3947 متحررا من الأمية، وذلك فى دورات يوليو 2021 (2016 دارسا)، أكتوبر 2021 (6669 دارسا)، يناير 2022( 11206 دارسا)، وابريل 2022 (19593 دارسا)، صرح بذلك الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس الجامعة، وقال أن ذلك جاء خلال الاجتماع الشهري للجنة العليا لمحو الأمية بجامعة بورسعيد، حيث تم اعلان جدول انجازات الجامعات المصرية في مجال محو الأمية وتعليم الكبار.

وأكد الدكتور مصطفي عبد الخالق، أن جامعة سوهاج حققت نتائج مشهودة في مجال محو الأمية، وقفزت قفزات متتالية لتحقيق الصدارة بين الجامعات المصرية خلال دورة يناير 2022 ، ومازالت النجاحات تتوالي في دورة أبريل التي حصدت فيها الجامعة المركز الثاني، وذلك تنفيذاََ لاستراتيجية الجامعة المنبثقة من مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لتطوير البشر بالتوازي مع تطوير الحجر، وكذلك برعاية ودعم الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بالإضافة إلى التعاون المثمر والفعال مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، وأيضاً جهود جميع مؤسسات المجتمع المدني من أجل إعلان سوهاج خالية من الأمية عام 2030 .

واوضح رئيس الجامعة أن الامية تمثل عامل اساسى لكثير من المشكلات التى عانى منها الشعب السوهاجي طوال العقود الماضية ومنها الزيادة السكانية، و الفقر، و البطالة، والثأر، التعاطى والادمان ومشكلة انتشار الامراض المزمنة مثل الفيروسات الكبدية والفشل الكلوى، مؤكدا ان السنوات الثمانى الاخيرة محت آثار العقود العجاف التى سبقتها و ومسحت دموع ابناء الصعيد بصفة عامة وابناء سوهاج بصفة خاصة لكى يصبح بحق "الصعيد السعيد".

وأضاف الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعضو اللجنة العليا لمحو الأمية، أن إدارة الجامعة مستمرة في تنفيذ خطتها لمحو أمية المواطنين بسوهاج، والتي تمثل 20 ٪ من السكان، موضحاً أن الجامعة وضعت نصب أعينها القضاء على تلك المشكلة، وذللت كافة العقبات وكثفت كل الجهود لنجاح خطتها، من أجل تحقيق خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 في محافظات الصعيد.

ومن جانبها أشارت الدكتورة خديجة عبد العزيز مديرة مركز تعليم الكبار بالجامعة، إلى أن المركز يعمل بجميع وحداته المنتشرة بكافة الكليات وبمساعدة متميزة من الطلاب، لتنفيذ خطة الجامعة لمحو أمية الشعب السوهاجي، وجاري حالياً بالتعاون مع فرع هيئة تعليم الكبار بالمحافظة، تنفيذ فعاليات امتحانات دورة يوليو للعام الجديد 2023/2022 ، وذلك للدارسين الذين تم ضمهم للمشروع خلال الفترة الماضية.