جامعة بنها ضمن الأفضل في العالم بتصنيف شنغهاي للموضوعات 2022

القليوبية - إبراهيم سالم

أعلن الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، أن تصنيف شنغهاي للموضوعات، أصدر تصنيفه الجديد لعام 2022، حيث صنفت جامعة بنها، ضمن أفضل جامعات العالم في تخصص العلوم البيطرية للمرة الرابعة، وصنفت لأول مرة هذا العام في مجال العلوم الهندسية بتخصص هندسة الطاقة، في مجال علوم الحياة بتخصص العلوم الزراعية.

وأكد رئيس الجامعة، أن تقدم ترتيب الجامعة فى التصنيفات العالمية، يأتي في إطار سياسة الجامعة لتحسين مخرجاتها البحثية ورفع وبناء قدرات شباب الباحثين العلمية والبحثية.

ومن ناحيته أشار دكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن الجامعة صنفت في الفئة من 150-200 عالميا في مجال العلوم البيطرية والفئة الثالثة محليا، كما جاءت بالفئة 301-400 عالميا في علوم الطاقة والهندسة والفئة الثانية محلياً، بينما صنفت الجامعة بالفئة 401-500 عالميا في العلوم الزراعية والفئة الرابعة محليا.

وأضاف، أن تصنيف شنغهاي الدولي للموضوعات الأكاديمية والبحثية قد بدأ منذ عام 2009 ويحتوي على تصنيف الجامعات في أكثر من 54 مجال علمي تتضمن العلوم الطبيعية والهندسة وعلوم الحياة والعلوم الطبية والعلوم الاجتماعية، وقد تم تصنيف أكثر من 5000 جامعة في 96 دولة.

من جانبه وجه الدكتور جمال سوسة، رئيس الجامعة، التهنئة للقيادات الأكاديمية والإدارية وأعضاء هيئة التدريس وشباب الباحثين بالجامعة وبكليات الطب البيطري، والزراعة، والهندسة بشبرا والهندسة ببنها لهذا التميز.