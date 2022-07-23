تقرير يكشف ارتفاع عدد محطات تموين السيارات بالغاز لـ850.. وتحويل 437 ألف سيارة

كتبت أسماء أمين

عملت الدولة على زيادة الإنتاج من مشروعات البتروكيماويات حيث تأتي خطط زيادة الإنتاج من مشروعات البتروكيماويات، ضمن جهود الاحلال محل الواردات، وتوفير احتياجات السوق المحلية.

وفي هذا الإطار، أشارت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير، ان الدولة المصرية توسعت في برنامج إحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي حيث تم التوسع في إنشاء محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي، حيث وصل عدد المحطات إلى 850 محطة، وتم تحويل 437 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي.

وأشار التقرير إلى تطور الاستثمارات العامة المُوجهة لقطاع البترول حيث بلغت قيمة الاستثمارات العامة المُوجهة لقطاع البترول، حوالي 437 مليار جنيه، خلال السنوات الثمان السابقة (14/2015- 21/2022)، مقارنةً مع 152 مليار جنيه خلال السنوات الثمان التي سبقتها (06/2007 – 13/2014)، بمعدل نمو بلغ 188%.

وتعد مبادرة إحلال السيارات تم دشينها في يناير من عام 2021، تحت إشراف عدد من الوزارات في جمهورية مصر العربية، ومن بينهم وزارات المالية، التجارة والصناعة، البترول، وغيرهم.

كما تسعى المبادرة إلى تخريد السيارات القديمة والذى مرّ على سنة إنتاجها عشرون عامًا فما أكثر بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي. علمًا أن الاشتراك في المبادرة اختياري.

وتهدف مبادرة إحلال السيارات القديمة للعمل بالغاز الطبيعي إلى عوامل عديدة منها استغلال الكميات الوفيرة الغاز الطبيعي في مصر، بدلاً من الاعتماد على استيراد البنزين والسولار ، التقليل من مستوى الانبعاثات الكربونية في الهواء والناتجة عن استخدام الوقود العادي من السولار والبنزين.، الاهتمام بالمظهر الحضاري للشارع المصري ، بالإضافة إلى منح العميل سيارة جديدة توفر عليه أعباء مادية كان يتكبدها في استعمال البنزين كوقود للسيارات ، بجانب انها تساهم في التخفيف على خزانة الدولة فيما يتعلق ببند استيراد المحروقات.