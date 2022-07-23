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تغريم مسئولي مدرسة ابتدائية 30ألف جنيه لعدم فضهم مشاجرة بين طالبين في فارسكور

السبت، 23 يوليه 2022 12:30 م
تغريم مسئولي مدرسة ابتدائية 30ألف جنيه لعدم فضهم مشاجرة بين طالبين في فارسكور محكمة - أرشيفية
كتب أحمد حسني

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قضت محكمة فارسكور الجزئية، برئاسة المستشار محمد منصور، بتغريم مدرسة ابتدائية مبلغ 30 ألف جنيه، وذلك في دعوى رفعها ولي أمر طالب في المدرسة، بسبب مشاجرة بين ابنه مع طالب آخر داخل المدرسة.
 
وقائع الدعوى كشفت عن وجود مشاجرة داخل المدرسة الابتدائية، قام فيها أحد الطلاب بالاستغاثة بالمدرسين، إلا أنهم قابلوا ذلك بعدم الاهتمام، ما أدى لتعرض الطالب لأضرار مادية ونفسية.
 
الطالب قام برفع دعوى قضائية ضد المدرسة ومديرها، والمشرف المختص داخل المدرسة، عبر محاميه محمد سعد ذكري.
 
وطالب المدعي في الدعوى القضائية بتعويض 100 ألف جنيه، تعويضا عن الضرر المادي والأدبي والمعنوي، وكذلك الإصابة التي ستلازم الطالب طيلة حياته، نظرا لإهمال المدرسة وعدم اتخاذهم الحيطة والحرز، إضافة إلى الأضرار النفسية والمعنوية والآلام النفسية التي لحقت بالطالب.
 
محكمة فارسكور الجزئية، قضت بتغريم جميع الخصوم في الدعوى مبلغ 30 ألف جنيه لصالح الطالب المجني عليه في القضية.
 
 
 

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