تعرف على حقيقة فيديو استعراض طفل بالسلاح في الشارع

كتب - محمود عبد الراضي

كشفت أجهزة الأمن ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعى "يوتيوب"، متضمناً قيام طفل ببعض الحركات الاستعراضية، مستخدماً سلاحا أبيض "مطواة".

بالفحص وإجراء التحريات، تبين أن الطفل المذكور (سن 11 - مقيم صحبة "والدته" بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة)، عقب انفصالها عن والد الطفل (عامل – له معلومات جنائية).

تم استدعاء السيدة وطفلها، وبمناقشتهما، أفاد الطفل بأن المقطع المتداول "قديم" وتم تصويره منذ أكثر من عام بمعرفة (أحد الأشخاص– له معلومات جنائية) على سبيل المزاح.

أمكن ضبط الأخير، وبمواجهته أيد ما جاء بأقوال الطفل ، ونفى علمه بالقائم على نشر مقطع الفيديو فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.