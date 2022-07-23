تعرف على الرأس الملكية للملك تحتمس الثالث بمتحف آثار الغردقة.. صور

يرجع تاريخها حوالي 1479- 1425 ق.م، تنتمي للإسرة الثامنة عشر – الدولة الحديثة ، حيث يظهر فيه الملك يرتدي التاج الأحمر تاج مصر السفلي والذي كان يوضع به تاج مصر العليا الأبيض كرمز لوحدة البلاد ، ويحمل التاج أيضا الصل الملكي علي هيئة الكوبرا الحامية للملوك، وعثر علي هذه الرأس الملكية في الأقصر في معبد الكرنك المكرس للإله آمون.

وعن الملك تحتمس الثالث ، هو " من خبر رع "تحتمس الثالث سادس فراعنة الأسرة الثامنة عشر ويعتبر أعظم حكام مصر واحد من أقوي الأباطرة في التاريخ، أسس إمبراطورية مصرية حديثة في ذلك الوقت ، ظلت تلك الإمبراطورية حتي نحو عام 1070ق . م . حتي عهد رمسيس الحادي عشر .

كان يتمتع تحتمس الثالث بسمات شخصية خارقة وعبقرية عسكرية ليس لها مثيل ، تدرب تحتمس الثالث في ساحات المعارك في الأقصر وهي ما أكسبته صلابة في شخصيته وخبرات عسكرية عظيمة .

واهتم ايضاً بالجيش وجعله نظاميًا وزوده بالفرسان والعربات الحربية، كما اهتم أيضًا بإنشاء أسطول بحري قوي استطاع أن يبسط سيطرته علي الكثير من جزر البحر المتوسط مثل قبرص ، وعلي ساحل فينيقيا (سواحل لبنان وفلسطين حاليًا).

ويلقب تحتمس الثالث ب ( أبو الإمبراطوريات) حيث تدرس خططه الفذة في تاريخ العسكرية في العديد من الكليات والمعاهد العسكرية في جميع أنحاء العالم ، وهو أول من قسم الجيش إلي قلب وجناحين .

- دفن في المقبرة ( 34 ) بوادي الملوك ، وقد اكتشفت مقبرته في عام 1898 م علي يد العالم ( فيكتور لوريت )

ومن أشهر مقولات تحتمس الثالث لوزيره الشهير رخمي رع “ لا يرضي الرب بالتحيز " الفساد " كن يقظًا فمنصب الوزير عماد الأرض كلها فليس للوزير أن يستعبد الناس ، أستمع للشاكي من الجنوب والدلتا أو أي بقعه ، تصرف بالعدل فالمحاباة يمقتها الرب ، كن عادلًا مع من تعرفة ومن لا تعرفة.