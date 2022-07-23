تعرف على الرأس الملكية للملك تحتمس الثالث بمتحف آثار الغردقة.. صور

يضم متحف آثار الغردقة، إحدي القطع الأثرية التي تدل علي الفن والجمال في الدولة المصرية القديمة، تلك القطعة لرأس ملكية للملك تحتمس الثالث مصنوعة من الجرانيت الأحمر، تم استخراجها من معبد الكرنك .
يرجع تاريخها حوالي 1479- 1425 ق.م، تنتمي للإسرة الثامنة عشر – الدولة الحديثة ، حيث يظهر فيه الملك يرتدي التاج الأحمر تاج مصر السفلي والذي كان يوضع به تاج مصر العليا الأبيض كرمز لوحدة البلاد ، ويحمل التاج أيضا الصل الملكي علي هيئة الكوبرا الحامية للملوك، وعثر علي هذه الرأس الملكية في الأقصر في معبد الكرنك المكرس للإله آمون.
وعن الملك تحتمس الثالث ، هو " من خبر رع "تحتمس الثالث سادس فراعنة الأسرة الثامنة عشر ويعتبر أعظم حكام مصر واحد من أقوي الأباطرة في التاريخ، أسس إمبراطورية مصرية حديثة في ذلك الوقت ، ظلت تلك الإمبراطورية حتي نحو عام 1070ق . م . حتي عهد رمسيس الحادي عشر .
كان يتمتع تحتمس الثالث بسمات شخصية خارقة وعبقرية عسكرية ليس لها مثيل ، تدرب تحتمس الثالث في ساحات المعارك في الأقصر وهي ما أكسبته صلابة في شخصيته وخبرات عسكرية عظيمة .
واهتم ايضاً بالجيش وجعله نظاميًا وزوده بالفرسان والعربات الحربية، كما اهتم أيضًا بإنشاء أسطول بحري قوي استطاع أن يبسط سيطرته علي الكثير من جزر البحر المتوسط مثل قبرص ، وعلي ساحل فينيقيا (سواحل لبنان وفلسطين حاليًا).
ويلقب تحتمس الثالث ب ( أبو الإمبراطوريات) حيث تدرس خططه الفذة في تاريخ العسكرية في العديد من الكليات والمعاهد العسكرية في جميع أنحاء العالم ، وهو أول من قسم الجيش إلي قلب وجناحين .
- دفن في المقبرة ( 34 ) بوادي الملوك ، وقد اكتشفت مقبرته في عام 1898 م علي يد العالم ( فيكتور لوريت )
ومن أشهر مقولات تحتمس الثالث لوزيره الشهير رخمي رع “ لا يرضي الرب بالتحيز " الفساد " كن يقظًا فمنصب الوزير عماد الأرض كلها فليس للوزير أن يستعبد الناس ، أستمع للشاكي من الجنوب والدلتا أو أي بقعه ، تصرف بالعدل فالمحاباة يمقتها الرب ، كن عادلًا مع من تعرفة ومن لا تعرفة.
الرأس الملكية للملك تحتمس الثالث بمتحف اثار الغردقة (1)
الرأس الملكية للملك تحتمس الثالث بمتحف اثار الغردقة (2)
الرأس الملكية للملك تحتمس الثالث بمتحف اثار الغردقة (3)
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