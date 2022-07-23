تشييع جنازة شقيقين توفيا في نفس الساعة بقريتهما في الفيوم

الفيوم رباب الجالي

شيعت المئات من أهالي قرية الحامولي والقرى المجاورة لها بمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم جنازة شقيقين من أبناء القرية المقيمين بمحافظة القاهرة شاء الله أن يتوفيا في نفس الساعة ، حيث توفي الشقيق الأكبر وقبل مرور ساعة على وفاته لفظ شقيقه انفاسه الأخيرة.

يقول محمود محجوب الجارحي أحد أهالي القرية، إن الشقيقين عبد السميع عبدالمجيد المهره 35 سنة ورمضان عبدالمجيد المهره 32 سنة أنهم فوجؤا بنبأ وفاة الشابين المقيمين بمحافظة القاهرة وتبين أن الشقيق الأكبر كان أجرى من فترة عملية مفاجئة لتركيب دعامة بالقلب وبعدها عاش شقيقه الأصغر حالة من الحزن لمرض شقيقه المفاجئ ومساء أمس توفي الشقيق الأكبر وقبل مرور أكثر من ساعة لحقه الآخر، وتم نقل جثامينهما إلى مسقط رأسهما بقرية الحامولي وشيع المئات من أبناء القرية والقرى المجاورة جنازتهما اليوم وسط حالة من الحزن على الفقيدين.