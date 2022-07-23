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تسجيل دخول وخروج 30 سفينة خلال عمليات التدوال بموانئ بورسعيد

السبت، 23 يوليه 2022 02:29 م
تسجيل دخول وخروج 30 سفينة خلال عمليات التدوال بموانئ بورسعيد ميناء بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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أعلنت المنطقة الإقتصادية لقناة السويس، عن تسجيل موانئ بورسعيد دخول وخروج 30 سفينة خلال عمليات التدوال. 
 
سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج سفينتين، ومتواجد على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر دخول 5 سفن، كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 5 سفن حاويات وخروج 4 سفن  حاويات ومتواجد على الأرصفة 3 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة  ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات. 
 
وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ .
 
 
 
 
 

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