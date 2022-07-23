تسجيل دخول وخروج 30 سفينة خلال عمليات التدوال بموانئ بورسعيد

أعلنت المنطقة الإقتصادية لقناة السويس، عن تسجيل موانئ بورسعيد دخول وخروج 30 سفينة خلال عمليات التدوال.

سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج سفينتين، ومتواجد على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر دخول 5 سفن، كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 5 سفن حاويات وخروج 4 سفن حاويات ومتواجد على الأرصفة 3 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات.

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ .