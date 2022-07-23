تحريز أطنان أغذية فاسدة ومجهولة المصدر في حملات رقابية

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية، بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة، لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط 1466 قضية تموينية متنوعة، من بينها قضية حجب بمضبوطات بلغت (1197 عبوة سجائر)، و(396) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار بإجمالى مضبوطات بلغت (26٫350 طن "دقيق– مكرونة– سكر" – 29400 قطعة مستلزمات طبية – 1896 عبوة سجائر).

كما تمكنت قوات الأمن من ضبط 605 قضايا فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (20 قضية دقيق مدعم"تصرف -تجميع"- 159 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 147 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 85 قضية عدم إنتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 76 قضية توقف عن الإنتاج – 118 قضية متنوعة أخرى).. بمضبوطات بلغت (10٫100 طن دقيق بلدى مدعم – 8595 رغيف بلدى مدعم) ، وكذا (13) قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (7٫400 طن سكر تموينى – 1000 لتر مواد بترولية – 1100 إسطوانة بوتاجاز).. حيث بلغ إجمالى المضبوطات (43٫850 طن –8595 رغيف خبز بلدى - 1000 لتر مواد بترولية – 3093 عبوة "سجائر" – 29400 قطعة مستلزمات طبية - 1100 إسطوانة).. كان أبرزها ضبط (10 طن "سكر حر – مكرونة – دقيق أبيض ") معبأة داخل شكائر لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد البيع بأزيد من السعر المتداول.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة القاهرة.

ونجحت الجهود في ضبط (6٫4 طن سكر تموينى) تم تجميعها لإعادة تعبئته والإتجار به فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة للإستيلاء على الدعم المقرر..بحوزة (مالك مصنع لتعبئة السكر الحر "بدون ترخيص") بمحافظة الجيزة وضبط (3٫5 طن دقيق بلدى مدعم) تم تجميعها وعدم إثباتها بسجل حركة الدقيق للإتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة للإستيلاء على فارق الدعم، بحوزة المدير المسئول عن مخبز بلدى بمحافظة بنى سويف وضبط مالك مستودع إسطوانات بوتاجاز بمحافظة الشرقية، لتصرفه فى1000 إسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم قام المذكور بالتصرف فيها ببيعها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى لتحقيق أرباح غير مشروعة مستولياً على الدعم المقرر.

وتمكنت الجهود من ضبط (1٫6 طن لحوم مجمدة) بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة الجيزة، وضبط (20 طن ملح طعام) معبأة داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية ويشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لتعبئة المواد الغذائية بمحافظة البحيرة وضبط (4٫8 طن دقيق أبيض) بدون مستندات مجهول المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيته للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية "تكتلات" ويشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك محل لتجارة السلع الغذائية بمحافظة قنا.

وأسفرت الجهود عن ضبط 30 طن أعلاف حيوانية معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الحيوانى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية ذات أثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المربيين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية بمحافظة المنوفية، وضبط 5 طن أسمدة زراعية معبأة داخل عبوات بدون بيانات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الزراعى.

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركياً "مجهولة المصدر" عن ضبط 40 قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (11185) عبوة سجائر مختلفة الأنواع، منها قضية حجب بإجمالى (1197) عبوة سجائر.

وفى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلى لموسم الحصاد الحالى، وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط قضية بمضبوطات بلغت 3,600 طن أقماح محلية، بينها ضبط (3٫6 طن "أقماح محلية") محظور تداولها خارج المنظومة بدون تصريح بقصد حجبها عن التوريد تم تخزينها وحجبها عن التوريد للإتجار بها بالسوق السوداء.. بحوزة (مزارع ومالك قطعة أرض زراعية) بمحافظة الغربية.

كما تم ضبط 15قضية إمتناع عن توريد الحصص المقررة من الأقماح بكمية تقدر بــ (71,150) طن أقماح محلية.

وفى إطار جهود الإدارة فى رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق، فقد أسفرت الجهود عن ضبط 5 قضايا بمضبوطات بلغت (199 قطعة "17 قطعة صوتية – 67 قطعة ضوئية – 115 ملصق").