تجديد حبس 6 أشخاص فى واقعة مصرع 2 وإصابة 5 فى مشاجرة بين عائلتين بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

قرر قاضى المعارضات بمحكمة أبو حماد، تجديد حبس 6 أشخاص 15 يوما على ذمة التحقيقات فى واقعة مصرع 2 وإصابة 5 آخرين بالخرطوش إثر حدوث مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات على سور، ووجهت النيابة العامة للمتهمين، تهمة القتل العمد.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مركز شرطة أبو حماد، بوقوع مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات على أرض زراعية، وأسفرت المشاجرة عن مقتل " مرسي ف و" 55 عاما و" محروس ال ب" 48 عاما، وإصابة كل من "حلمى ال ع" 38 عاما فلاح مصابا بإصابة بالعين، وشقيقه "نبيل ال" 40 عاما فلاح مصاب بجروح بالرأس والبطن والجانب الأيمن ونجليه "أدهم ن" 20 عاما طالب مصاب بطلق نارى بالقدم اليمنى، و" محمد ن" 17 عاما طالب مصاب بطلق نارى بالقدم اليسرى، وبجروح متفرقة بالبطن والصدر والوجه والرأس، و" محمود ج" 32 عاما فلاح مصاب بجرح بالصدر والطرفين السفليين من طلق خرطوش، جميعهم مقيمون تل شمنديل دائرة مركز أبو حماد.

وانتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة أبو حماد وبإدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن إلى موقع الحادث، وتبين حدوث مشاجرة بين أفراد عائلتين بسبب خلافات على أرض زراعية منذ عام، وتجددت منذ 3 أيام وتم استخدام الخرطوش فيها والسلاح الأبيض وأسفرت عن مصرع 2 وإصابة 5 إصابات بالغة، فيما طوقت الأجهزة الامنية موقع الحادث وتم القبض على المتورطين فى الواقعة وجارى تحرير محضر بالواقعة وتقنين الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة العامة.