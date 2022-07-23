تجديد حبس عاطل بتهمة قتل صديقه بسبب خلافات بينهما فى المرج 15 يوما

كتب عبد الله محمود

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المرج، تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة قتل صديقه بسبب خلافات بينهما فى المرج.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة المرج بلاغًا من الأهالي، يفيد بنشوب مشاجرة وسقوط قتيل، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ.

وبالفحص وإجراء التحريات تبين نشوب مشاجرة بين شابين بسبب خلافات بينهما، حيث قام المتهم بطعن صديقه المجنى عليه بسلاح أبيض "مطواة" فأرداه قتيلا غارقا في دمائه.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، وتم تحرير المحضر اللازم ، واخطرت النيابة العامة ، التى أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات.