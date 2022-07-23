تجديد حبس بائع خردة ونجله لاشتراكهما فى قتل شاب يتيم بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

أقرر قاضى المعارضات بمحكمة فاقوس، تجديد حبس بائع خردة ونجله، مُقيمان في نطاق ودائرة قسم شرطة فاقوس بمحافظة الشرقية، لقيامهما بإنهاء حياة شاب؛ إثر نشوب مشاجرة بينهم في الطريق العام انتهت بإصابة المجني عليه بطعنة نافذة جرى على إثرها نقله إلى المستشفى، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته.، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

النيابة العامة وجهت للمتهمين ص.ج، ونجله هاني، تهمة القتل العمد، وقررت حبسهما على ذمة التحقيقات، فيما شيع المئات من أهالي قرية كفر بلاسي، التابعة لنطاق ودائرة قسم شرطة فاقوس، جنازة الشاب المجني عليه في مشهد مهيب طالب خلاله جموع المعزيين بالقصاص من القتلة؛ وسط تأكيد وإجماع على السيرة الطيبة للشاب المجني عليه.

المعلومات الأولية أفادت بأن المجني عليه واحد من بين أربعة أبناء لوالده، وأن الأب قد توفى قبل نحو عام، قبل أن يلحق به المجني عليه قتيلًا متأثرًا بإصابته التي حدثت قبل نحو 72 ساعة من صعود روحه إلى بارئها.

الواقعة كما أكدتها التحريات تبين وقوعها نهاية الأسبوع الماضي؛ إذ نشبت مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بين المجني عليه حسان صلاح عبدالكريم، وبين كلٍ من: صابر ج، ونجله هاني ص ج، ومع تصاعد وتيرة الحديث تطور الأمر إلى استغلال أحد المتهمين سلاح أبيض (مطواة) طعن بها المجني عليه طعنة نافذة في البطن، نُقل على إثرها إلى المستشفى المركزي، وهناك لفظ أنفاسه الأخيرة بعد نحو 72 ساعة.

جرى ضبط المتهمين والسلاح المستخدم في الجريمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم في قسم شرطة فاقوس، وبالعرض على جهات التحقيق وجهت لهما تهمة القتل العمد وأمرت بحبسهما لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات.