بقيمة 3 مليارات جنيه.. منح قروض للشباب لتمويل 32431 مشروعا بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أن إجمالي حجم القروض الممنوحة من خلال المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" بلغت 3 مليارات و42 مليون جنيه منذ انطلاق المبادرة وحتى الآن.

وأشار إلى أن مبادرة مشروعك ساهمت فى تمويل 32431 مشروعاً إستثمارياً متنوعاً " تجاي - صناعي - زراعي - خدمي " لتوفير حوالى900 ألف فرصة عمل لشباب الخريجين بمدن ومراكز المحافظة.

وأوضح محافظ البحيرة أن هذه المبادرة تأتى تفعيلاً لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية، والتى تستهدف تشجيع إقامة تلك المشروعات للمساهمة فى توفير فرص عمل حقيقية تساهم فى زيادة دخل المواطنين ودفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة.

من جانبه أكد المحاسب أكرم مكرم المدير التنفيذي لـ"مشروعك" أن المشروع يهدف إلى تشجيع الشباب على إقامة مشروعات إستثمارية خاصة وتعزيز ثقافة العمل الحر من خلال منح التمويل اللازم لإقامة المشروع .

وأضاف أن القروض تبدأ من 25 ألف جنيه وحتى 2 مليون جنيه بمساهمة 6 بنوك وطنية من خلال فائدة 5 ٪ متناقصة للمشروعات الصناعية، 7 ٪ للمشروعات التجارية و12 ٪ متناقصة لمشروعات الثروة الحيوانية، وذلك وفقاً لسياسات البنك الائتمانية.