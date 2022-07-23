بعثة الجامعة العربية لملاحظة استفتاء تونس تجتمع مع هيئة الاتصال السمعي والبصري

بيشوى رمزى

التقى الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسين الهنداوى، رئيس بعثة خبراء جامعة الدول العربية لملاحظة الاستفتاء الوطني حول مشروع الدستور الجديد في الجمهورية التونسية، مع أعضاء الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري.

استعرض أعضاء الهيئة الجهود التي تم اتخاذها لتنظيم عمل وسائل الإعلام في إطار صلاحياتها الخاصة، ووفقاً للقرار المشترك الذي وقعته مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمتعلق بضبط القواعد الخاصة بتغطية حملة الاستفتاء بوسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري وإجراءاتها.

كما تم استعراض الخروقات التي رصدتها الهيئة منذ بداية حملة الاستفتاء حتى الآن والإجراءات المتخذة حيال المخالفين.

من جهته أعرب السفير الهنداوي عن تطلع بعثة الجامعة العربية بأن يجرى هذا الاستحقاق في أفضل الأحوال وأن تعكس نتائجه إرادة الشعب التونسي بكل حرية، وأن يصب ذلك في تحقيق طموحاته في التنمية والازدهار واستقرار الجمهورية التونسية مؤكدا أن مشاركة بعثة الجامعة العربية تأتي في إطار الاهتمام الذي توليه لمواكبة الاستحقاقات الانتخابية في دولها الأعضاء، وإنطلاقاً من حرصها لضمان حسن سير العمليات الانتخابية فيها.