اليوم السابع
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أكرم القصاص
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بدء عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد للتونسيين بالخارج بأستراليا

السبت، 23 يوليه 2022 08:49 ص
بدء عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد للتونسيين بالخارج بأستراليا تونسيون
أ ش أ

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بدأت عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد للتونسيين بالخارج، بتصويت أول ناخب في سيدني بأستراليا "الثامنة صباحًا بتوقيت سيدني".

ويدلي التونسيون في الخارج بأصواتهم في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد للبلاد، بداية من السبت وحتى الاثنين المقبل، وذلك من الساعة الثامنة صباحًا وحتى السادسة مساء بتوقيت البلد المستضيف.

ويبلغ عدد التونسيين في الخارج المسجلين في الاستفتاء، وفقا لبيانات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، 348 ألفًا و876 ناخبًا يحق لهم الإدلاء بأصواتهم على مشروع الدستور الجديد.

وتجرى عملية الاستفتاء للتونسيين بالخارج عبر مراكز ومكاتب الاقتراع في مقرات البعثات الدبلوماسية والقنصلية التونسية في 47 دولة حول العالم والبالغ عددها 298 مركز اقتراع و378 مكتب اقتراع.

وسيكون أخر مكتب اقتراع يفتح أبوابه أمام الناخبين التونسيين بالخارج هو مكتب سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية.

 


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