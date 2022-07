بدء تلقي الأوراق البحثية وتخصيص عددين لنشر الأبحاث المتميزة بجامعة طنطا مجانا

الغربية محمد طارق

تنظم جامعة طنطا المؤتمر الدولي للهندسة الإنشائية والجيوتقنية ICASGE'23 في نسخته الخامسة بمدينة الغردقة خلال الفترة من 6 إلى 9 مارس 2023 م، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وأكد الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، أن المؤتمر سيتناول أحدث المستجدات العلمية والتطبيقية فى مجالات علوم الهندسة الإنشائية والجيوتقنية، بمشاركة باحثين وعلماء الهندسة الإنشائية من العديد من الجامعات المصرية والعربية والدولية، لترسيخ ثقافة الابتكار والبحث التطبيقي فى علوم التشييد والبناء، فى ظل الثورة الإنشائية والتطوير الشامل للبنية التحتية والمشروعات العملاقة التى تشهدها البلاد، باعتبارها أحد أهم مرتكزات الجمهورية الجديدة، وتحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأضاف ذكى، أنه من منطلق دعم الجامعة للبحث والنشر العلمي، وافق مجلس الجامعة على تخصيص عددين "نشر مجاني" للأبحاث المتميزة في المؤتمر في المجلة العلمية الدولية "International Journal for advances in structural and geotechnical engineering" التي تصدرها كلية الهندسة.

وأضاف الدكتور عماد عتمان "رئيس المؤتمر" أن المؤتمر يتناول في نسخته الخامسة العديد من المحاور أهمها منشآت الطاقة المتجددة والهندسة الجيوتقنية ومشاكل وسلوك التربة والنمذجة ثلاثية الأبعاد والانفاق واستخدام الموارد الطبيعية الخضراء المستدامة والمنشآت المعدنية وأكواد البناء والتشييد وتحليل المخاطر الإنشائية للمباني، موضحًا أن المؤتمر ناقش فى نسخه السابقة ما يتجاوز 437 بحثاً في مجالات البناء والتشييد.

صرح الدكتور أحمد نصر القائم بعمل عميد كلية الهندسة، أن المؤتمر يشجع الباحثين والمتخصصين على النشر العلمي، ويفتح آفاق جديدة للتواصل مع أصحاب الأعمال، تصب في صالح تطوير العملية التعليمية ومخرجاتها، مؤكدا أن كلية الهندسة تمتلك معامل مجهزة وكوادر أكاديمية متخصصة تستطيع تقديم كافة الخدمات التعليمية والمهنية بأعلى جودة.