بايدن: وضع سقف لأسعار النفط الروسى سيسمح بخفض سعر البنزين

كتب محمد جمال

صرح الرئيس الأمريكى جو بايدن بأن وضع سقف لأسعار النفط الروسي سيسمح للولايات المتحدة بخفض أسعار الوقود في البلاد، وأشار بايدن خلال اجتماع مع مساعديه عبر الفيديو، إلى أن سعر البنزين ينخفض لـ 38 يوما على التوالى، مضيفا أن ذلك جاء نتيجة للإجراءات التى اتخذتها إدارته لزيادة انتاج النفط فى الولايات المتحدة والإفراج عنه من الاحتياطى الاستراتيجي.

وقال بايدن: "نسهى إلى أن ينخفض سعر البنزين في محطات الوقود مع انخفاض سعر النفط... والخبر الجيد أن ذلك يحدث، لكنه لا يحدث بسرعة كافية. وحققنا نجاحا، لكن الأسعار لا تزال مرتفعة".

وأضاف أنه على الإدارة أن تبحث خطوات إضافية في هذا الشأن، داعيا الشركات للاستفادة من "الأرباح القياسية" من أجل تطوير القدرات الإنتاجية وقدرات التكرير.

وتابع: "نتحدث عن السقف الشامل على سعر النفط الروسي، الذي أقنعت شركاءنا بالموافقة عليه في الشهر الماضي خلال اجتماع مجموعة الدول السبع. وهذا سيسمح بزيادة العرض وخفض واردات بوتين".

وأكد أنه "سيبذل كل في وسعه" خلال الأسابيع القادمة من أجل خفض أسعار الوقود.