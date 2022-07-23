انهيار عقار خال من السكان أثناء تنفيذ قرار إزالة منزل ملاصق له بالمحلة

الغربية عادل ضرة

شهدت منطقة سوق الليمون التابعة لحي ثان المحلة بمحافظة الغربية، انهيار منزل خال من السكان، أثناء قيام الجهة الإدارية بالحي، بإزالة منزل ملاصق له دون وقوع إصابات، انتقل العقيد محمد حوام مأمور قسم ثان المحلة، والمحاسب أحمد المغاوري سليمان رئيس حي أول المحلة، وسعد نصر رئيس حي ثان المحلة، و قوات الحماية المدنية وشرطة النجدة وتم فرض كردون أمنى بالمنطقة.

تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من العقيد محمد حوام مأمور قسم ثان المحلة، بورود بلاغ لشرطة النجدة، بانهيار منزل بمنطقة سوق الليمون.

وتبين أثناء قيام لجنة من حي ثان المحلة بتنفيذ قرار إزالة منزل، حدث انهيار منزل ملاصق له دون وقوع إصابات.

وكلف الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، المحاسب أحمد المغاوري سليمان رئيس حي أول المحلة، بالانتقال لمكان البلاغ، وتم تشكيل لجنة هندسية لمعاينة المنازل واعداد تقرير هندسي عاجل لبيان مدي تضررها من الانهيار.