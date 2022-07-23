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انطلاق فوج استراتيجية الحوار الوطنى بمعهد إعداد القادة تحت شعار فى حب مصر غدا

السبت، 23 يوليه 2022 11:11 ص
انطلاق فوج استراتيجية الحوار الوطنى بمعهد إعداد القادة تحت شعار فى حب مصر غدا معهد إعداد القادة
كتب ـ محمد صبحى

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ينظم معهد إعداد القادة فوج استراتيجية الحوار الوطنى لطلاب الجامعات المصرية، تحت شعار فى حب مصر، وذلك برعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة فى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبقيادة الدكتور كريم همام مدير المعهد، وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفي الشريف، الدكتور عبد المنعم الجيلاني وكلاء المعهد، وذلك فى الفترة من 24 يوليو الى 27 يوليو 2022.
 
أكد الدكتور كريم همام، أن هذا الفوج يأتى فى إطار تدشين الجمهورية الجديدة لذا تأتي أهمية الحوار الوطنى والسياسى الذى دعت إليه القيادة السياسية من أجل مشاركة الشباب في مواجهة التحديات وصنع مستقبل مشرق لوطننا الغالي مصر، فالشباب هم مستقبل الغد وهم صمام الأمان وأساس التقدم والازدهار، وتمكينهم ومشاركتهم أصبح أمرًا ضروريا لتحقيق التنمية، فتأتى الخطة الاستراتيجية لمعهد إعداد القادة، لإعداد الشباب وتمكينهم وتدريبهم وتأهيلهم للقيادة، والاستعانة بهم بناء بلدنا ووطننا الغالى مصر.
 
ويتضمن فعاليات هذا الفوج على العديد من المحاضرات منها محاضرة عن السلوكيات غير السوية ومحاربة الأفكار المتطرفة، وكذلك محاضرة عن الفن ودوره كأحد القوى الناعمة فى الحوار الوطنى، وأيضا محاضرة عن الحوار السياسي وبناء الثقة بين الأطراف المجتمعية، إلي جانب ورش العمل الذاتية للخروج بتوصيات والاستفادة من وعى وفكر شبابنا وتطبيقها على أرض الواقع.
 
 

التعليم العالى

الحوار الوطنى

اخبار مصر

معهد إعداد القادة



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