انطلاق الأسبوع الثقافى بمسجد الحسين بعد صلاة المغرب.. اليوم

كتب على عبد الرحمن

ينطلق اليوم السبت الأسبوع الثقافى بالمساجد الكبرى والذى تنظمه وزارة الأوقاف، حيث يبدأ تطبيقه فى مسجد الإمام الحسين رضى الله عنه بالقاهرة، ويتضمن الأسبوع محاضرات لعلماء دين وكتاب ومفكرين مع تلاوات قرآنية وابتهالات دينية وتكون اللقاءات بين المغرب والعشاء يوميا من السبت إلى الأربعاء.

وأعلنت وزارة الأوقاف، فى وقت سابق، انضمام 200 مسجد جديد تطبق خلاله الدروس العلمية والدعوية المنهجية، والتى بدأ تطبيقها الأربعاء الماضى، وكل أسبوع بين المغرب والعشاء؛ ليصل عدد المساجد إلى (1000) مسجد فى المحافظات.

وأكدت وزارة الأوقاف أن المساجد تشهد إقبالا من المصلين على الدروس المنهجية التى تم إطلاقها مؤخرًا، فى إطار خطتها لنشر الفكر الوسطى المستنير من خلال رسائلها المتعددة، حيث استمرت لليوم الثانى الدروس العلمية والدعوية المنهجية بمحافظات الجمهورية عقب صلاة المغرب.

وقالت الوزارة إن عددا من أئمة المساجد رصدوا ردود فعل المصلين على الدروس المنهجية، حيث أشادوا بفكر وزارة الأوقاف المتنوع والمتجدد والذى يلبى رغبة كافة شرائح المجتمع فى الوصول إلى معلومة دينية موثقة، مؤكدين أن مساجد الأوقاف صارت منارات علمية تحمل فكرًا وسطيًا مستنيرًا.

جدير بالذكر أن وزارة الأوقاف أطلقت برنامج الدروس المنهجية عقب صلاة المغرب بثمانمائة مسجد يتم التدريس بها وفق مناهج محددة لعلوم الفقه والحديث والعقيدة والأخلاق والتفسير والسيرة النبوية، لتشهد المساجد دورًا توعويًّا غير مسبوق وتتحول إلى منارات علمية، وقد شهدت الدروس المنهجية حرص جمهور المساجد على حضورها فى اليوم الثانى لانطلاقها.