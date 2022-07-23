اليونان.. الحرائق تلتهم عشرات المنازل بمنتجع سياحى وقوات الإطفاء تحاول السيطرة

كتب محمد جمال

أتى حريق غابات اندلع فى غابات جبلية بجزيرة ليسبوس اليونانية، اليوم السبت على منازل بمنتجع فاتيرا الشاطئ مع انضمام المزيد من الطائرات إلى جهود مكافحة الحريق، ويعد منتجع فاتيرا الذي يتميز بشاطئه الرملى البالغ طوله ثمانية كيلومترات، من المعالم السياحية الشهيرة في الجزء الجنوبي من ليسبوس، حسبما ذكرت شبكة العربية.

وفى وقت سابق اليوم، تم إجلاء سياح وسكان المنتجع المزدحم بعد أن دمر حريق غابات منازل في قرية فاتيرا، ونشر رجال الإطفاء سبع طائرات ومروحية لمكافحة الحريق بانتظار وصول تعزيزات من شمال اليونان، كما امتد الحريق الذي اندلع الساعة 10 صباحاً بالتوقيت المحلي (08,00 ت غ) السبت على جبهتين، إحداهما في اتجاه قرية فريسا والأخرى داخل قرية فاتيرا.

حرائق

وأفادت وكالة الأنباء اليونانية أن رئيس بلدية ليسبوس- ويست، تاكسيارشيس فيروس، أمر بإخلاء المنتجع السياحي المزدحم كإجراء احترازي، بناء على نصيحة رجال الإطفاء، ولم يحدد رئيس البلدية عدد من تم إجلاؤهم لكن عدة حافلات وقوارب صغيرة شاركت في العملية، كما دمرت النيران منزلين على الأقل، بحسب تلفزيون "إي آر تي" الحكومي.

كذلك، أمضى رجال الإطفاء السبت يومهم الثالث في مكافحة حريق عنيف في حديقة داديا الوطنية وهي أحد أكبر مواقع الغابات في أوروبا، وتشتهر بنسورها في منطقة إيفروس في شمال شرق اليونان.

وأوضحت خدمات الإسعاف أن الدخان الكثيف الناتج من الحريق حال دون تدخل طائرات الإطفاء، والتهم حريق غابات في الجبال القريبة من أثينا الأربعاء منازل وأجبر مئات على إخلاء مساكنهم.

محاولات الإخماد

وفى العام الماضى، دمرت موجة الحر وحرائق الغابات 103 آلاف هكتار وأسفرت عن مصرع ثلاثة أشخاص في اليونان.

يعتبر ارتفاع درجات الحرارة نتيجة مباشرة لأزمة المناخ وفق العلماء، مع زيادة شدة انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري ومدتها وتواترها.