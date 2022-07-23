اليوم السابع
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النزول بالحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة بالشرقية لـ225 درجة

السبت، 23 يوليه 2022 05:24 م
النزول بالحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة بالشرقية لـ225 درجة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية- إيمان مهنى

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قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالمرحلة الثانوية للناجحين فى الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسى 2021 / 2022، على أن يكون الحد الأدنى للقبول بالثانوى العام 225 درجة بدلاً من 230 درجة.

 

وأوضح محافظ الشرقية أنه تقرر التعديل فى تنسيق الطلبة الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة للقبول بالصف الأول الثانوى للعام الدراسى 2022 / 2023 تيسيراً على أولياء الأمور ولتحقيق المستهدف من عدد الطلاب المقرر قبولهم بالمرحلة الثانوية والموزعين على عدد 1177 فصل دراسى بمختلف المدارس بنطاق دائرة المحافظة وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب لبذل المزيد من الجهد لتحقيق أهدافهم وطموحاتهم فى حياتهم العلمية والعملية بما يعود بالنفع مستقبلاً على المجتمع.

 

وأضاف المحافظ أن موعد تقديم طلاب المرحلة الثانية من التنسيق على موقع وزارة التربية والتعليم سيكون خلال الفترة من 25/7/2022 إلى 10/ 8 /2022 بالأماكن الشاغرة بمدارس الثانوى العام.


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تنسيق القبول بالثانوي العام بالشرقية

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