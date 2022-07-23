المستندات المطلوبة لاستخراج جواز السفر لأول مرة.. تعرف عليها

كتب محمود عبد الراضى

عملية تطوير وتحديث يشهدها قطاع الجوازات في وزارة الداخلية، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق، لتقديم خدمات سهلة وسريعة للمواطنين، في إطار التحول الرقمي، حيث يتم استخدام أسلوب النداء الآلي على المواطنين داخل مقار الجوازات التي تم تطويرها بإشراف اللواء يحيى عبد الكريم مساعد وزير الداخلية.

وقبل أن يتوجه المواطن لاستخراج جواز السفر يجب أن يكون لديه بعض الأوراق الجاهزة، أبرزها:

1- بطاقة الرقم القومى سارية المفعول.

2- يتم تقديم بطاقة الرقم القومى، اعتبارا من سن السادسة عشر، أما بالنسبة للأقل من سن السادسة عشر يكتفى بشهادة الميلاد المميكنة.

3- تقديم 3 صور ملونة حديثة وبالمواجهة وذات خلفية بيضاء مقاس 4×6.

4- مستند التجنيد بالنسبة للذكور.

5- المؤهل الدراسى فى حالة عدم ثبوته بالبطاقة.

6- رسوم استخراج جواز السفر لأول مرة.