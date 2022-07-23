المتهمان بسرقة إشارات القطارات في الغربية يعترفان: نبيعها لتاجري خردة

الغربية - عادل ضرة

اعترف لصان بسرقة الصناديق الخاصة بالإشارات المنظمة لحركة سير قطارات السكك الحديدية بالغربية، وقال المتهمان في اعترافاتهما بعد القبض عليهما: نستخدم دراجة نارية "تروسيكل" بدون لوحات معدنية ملك أحدنا، ونبيع المسروقات لتاجرى خردة بهدف الحصول على الأموال.

ونجحت أجهزة الأمن في ضبط 4 أشخاص، لقيامهم بسرقة الصناديق الخاصة بالإشارات المنظمة لحركة سير قطارات السكك الحديدية بالغربية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ من هيئة السكك الحديدية لمديرية أمن الغربية بسرقة (5 صناديق إشارات "تركات") والتى تعمل على تغذية السيمافورات بالإشارات المنظمة لحركة سير قطارات السكة الحديد فى المنطقة الواقعة ما بين (طنطا / بركة السبع) ما أثر على حركة سير القطارات، وقيام الجهات المختصة بهيئة السكك الحديدية بإصلاح العطل وإعادة حركة تسيير القطارات بصورتها الطبيعية.



على الفور تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات ومديرية أمن الغربية، والتى أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة مركز شرطة السنطة) تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة باستخدام دراجة نارية "تروسيكل" بدون لوحات معدنية ملك أحدهما، وقيامهما ببيع المسروقات لتاجرى خردة "سيئ النية" أمكن ضبطهما والمسروقات والدراجة النارية المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

