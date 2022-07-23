اليوم السابع
Ads
السبت، 23 يوليه 2022 05:27 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

القومى للإعاقة يهنئ الرئيس السيسى وشعب مصر والقوات المسلحة بذكرى 23 يوليو

السبت، 23 يوليه 2022 05:07 م
القومى للإعاقة يهنئ الرئيس السيسى وشعب مصر والقوات المسلحة بذكرى 23 يوليو الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة
كتب ـ محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
هنأت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والشعب المصري العظيم، والقوات المسلحة الباسلة، بمناسبة الذكرى السبعين لثورة 23 يوليو المجيدة.
 
وقالت المشرف العام على المجلس، إن ذكرى ثورة يوليو المجيدة تعيد إلى الأذهان وتؤكد على عظمة الجيش المصرى في مساندة حقوق أبنائه، وأنه الحارس الأمين على مقدرات الوطن، كما أنها بمثابة علامة فارقة في تاريخ الأمة، وسجل النضال الوطني للقوات المسلحة المصرية التى انحازت لمطالب وحقوق الشعب المصري العظيم.
 
وأشارت الدكتورة إيمان كريم، إلى أن الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تخطو خطوات ثابتة نحو المستقبل في كل نواحي ومجالات الحياة وفي مقدمتها حقوق وكرامة المواطن ومن داخلها حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث شهدت الأعوام السابقة عددا من المكتسبات لهم في إطار الدمج والتمكين لقضاياهم.

القومى للاعاقه

المجلس القومى للاعاقه

ذكرى ثوره 23 يوليو

23 يوليو



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة