العراق والجزائر يؤكدان أهمية التنسيق المشترك لتخفيف توترات المنطقة

أ ش أ

أكد الرئيس العراقي، برهم صالح، ووزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، اليوم السبت، أهمية التنسيق المشترك لتخفيف توترات المنطقة.

وذكر بيان لمكتب الرئيس صالح - أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن صالح استقبل لعمامرة، الذي سلمه رسالة خطية متعلقة بالتحضيرات لعقد القمة العربية المقبلة في الجزائر والمقرر تنظيمها في نوفمبر المقبل.

وأضاف البيان أنه جرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها والتعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، والتنسيق في مختلف القطاعات بما يحقق المصالح المشتركة، إلى جانب المشاركة الفاعلة للعراق في القمة العربية، وكذلك التطرق إلى القضايا العربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.