اليوم السابع
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السبت، 23 يوليه 2022 03:32 م
أكرم القصاص
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العراق والجزائر يؤكدان أهمية التنسيق المشترك لتخفيف توترات المنطقة

السبت، 23 يوليه 2022 03:15 م
العراق والجزائر يؤكدان أهمية التنسيق المشترك لتخفيف توترات المنطقة الرئيس العراقي برهم صالح
أ ش أ

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أكد الرئيس العراقي، برهم صالح، ووزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، اليوم السبت، أهمية التنسيق المشترك لتخفيف توترات المنطقة.

وذكر بيان لمكتب الرئيس صالح - أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن صالح استقبل لعمامرة، الذي سلمه رسالة خطية متعلقة بالتحضيرات لعقد القمة العربية المقبلة في الجزائر والمقرر تنظيمها في نوفمبر المقبل.

وأضاف البيان أنه جرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها والتعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، والتنسيق في مختلف القطاعات بما يحقق المصالح المشتركة، إلى جانب المشاركة الفاعلة للعراق في القمة العربية، وكذلك التطرق إلى القضايا العربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

 


العراق والجزائر

العراق

الجزائر

العلاقات العراقية الجزائرية

برهم صالح



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