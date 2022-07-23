ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، عن قائد القوات البرية الفريق الركن قاسم المحمدى، تأكيده قدرة القوات العراقية على تأمين الحدود ومنع أية حالة اختراق وحماية الأراضي العراقية، مشيراً إلى أن القطعات في إقليم كردستان ستعزز دفاعاتها.

وقال المحمدي إن "الحدود العراقية مؤمنة بقطعات قوية وعلى جاهزية عالية عبر قوات حرس الحدود المسندة من قوات الجيش العراقي وطيران الجيش والقوة الجوية والاستطلاع الجوي، وأن تلك القوات تنتشر في جميع الأماكن على الحدود مدعمة بخطوط دفاعية قوية ومنظمة ومسندة وفي حال حدوث أي خرق ستكون هناك إجراءات كبيرة جداً لمنع اختراق الحدود والدفاع عنها بشكل مستميت، وأن القوات المنتشرة ضمن حدود إقليم كردستان ستعزز دفاعاتها". ‎