العراق الأعلى.. تباين الإصابات اليومية جراء كورونا بعدد من الدول العربية

وفي الإمارات، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع 1332 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة وتماثل 1311 شخصا للشفاء، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 981 ألفا و657 حالة، والشفاء إلى 961 ألفا و307 حالات، والوفيات إلى 2331 حالة.



وفي العراق، سجلت وزارة الصحة 2153 إصابة جديدة، وحالتي وفاة، وتماثل 2806 أشخاص للشفاء، ليصل إجمالي الإصابات إلى مليونين و427 ألفا و884 حالة، والوفيات إلى 25 ألفا و286 حالة، والشفاء إلى مليونين و366 ألفا و460 حالة بنسبة 97.5%.