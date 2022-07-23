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الصحة: المرور على 4 آلاف و196 لجنة قبل وأثناء امتحانات الثانوية العامة

السبت، 23 يوليه 2022 01:04 م
الصحة: المرور على 4 آلاف و196 لجنة قبل وأثناء امتحانات الثانوية العامة وزارة الصحة
كتب ـ وليد عبد السلام

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، قيام قطاع الرعاية الصحية في الوزارة بالمرور على 4 آلاف و196 من المنشآت التعليمية التي عقدت بها امتحانات الثانوية العامة، لمتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والصحية في اللجان، وذلك في إطار حرص وزارة الصحة والسكان، على الاهتمام بالصحة العامة للطلاب والقائمين على العملية الامتحانية، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.
 
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم متابعة الحالة الصحية للطلاب، والتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمكافحة الأمراض المعدية، خاصة التباعد الجسدي، وكذلك متابعة الحالات المشتبه في إصابتها بأي مرض معدِ واتخاذ كافة الإجراءات الطبية معها.
 
وأشار «عبدالغفار»، إلى أنه تم توفير جميع مستلزمات الوقاية ومكافحة العدوى، داخل المنشأة التعليمية أثناء انعقاد الامتحانات، فضلاً عن التأكد من نظافة البيئة الداخلية والخارجية للمنشآة التعليمية، وضمان التهوية الجيدة للجان الامتحانية.
 
ومن جانبه، قال الدكتور وائل عبدالرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، إنه تم المرور على لجان الامتحان من خلال فريق الإدارة العامة للنشء في السن المدرسي بقطاع الرعاية الصحية والتمريض، مشيرًا إلى توفير مسئول صحي بكل منشآة لمتابعة الإجراءات الصحية.
 
وأكد «عبدالرازق»، أن خطة التأمين الطبية لامتحانات الثانوية العامة تضمنت رصد أي حالات مرضية بين الطلاب أو المشرفين على الامتحانات، والإحالة إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم. 
 
 

وزارة الصحة

الثانوية العامة

تامين الامتحانات

اخبار الصحة

الثانوية العامة 2022



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