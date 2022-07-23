السيطرة على حريق محدود بأحد المنازل في المنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

تمكنت قوات الحماية المدنية بمساعدة الأهالي من السيطرة على حريق محدود نشب بمنزل فى أحدى قرى نرمز المنيا، ورجحت التحريات الأولية نشوبه بسبب حدوث ماس كهربائي دون إصابات بشرية.

تلقت الاجهزة الامنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغ من مركز شرطة المنيا يفيد نشوب حريق داخل منزل بقرية ماقوسة دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية.

إنتقلت قوات الحماية المدنية لموقع الحريق وتمكنت من السبطرة على الحريق ومنع إمتداده للمنازل المجاورة بمساعدة الأهالي دون خسائر بشرية.

تم التحفظ علي مكان الحريق وإخطار المعمل الجنائي للمعاينة ومعرفة أسباب نشوب الحريق، ورجحت التحريات الأولية التي أجرتها الأجهزة الأمنية نشوب الحريق بسبب حدوث ماس كهربائي، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة للتحقيق والتصرف.