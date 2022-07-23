اليوم السابع
Ads
السبت، 23 يوليه 2022 11:36 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

السيطرة على حريق محدود بأحد المنازل في المنيا

السبت، 23 يوليه 2022 10:21 م
السيطرة على حريق محدود بأحد المنازل في المنيا حريق - أرشيفية
المنيا-حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمكنت قوات الحماية المدنية بمساعدة الأهالي من السيطرة على حريق محدود نشب  بمنزل فى أحدى قرى نرمز المنيا، ورجحت التحريات الأولية نشوبه بسبب حدوث ماس كهربائي دون إصابات بشرية.
 
تلقت الاجهزة الامنية  بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغ من مركز شرطة المنيا يفيد  نشوب حريق داخل منزل بقرية ماقوسة دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية.
 
إنتقلت قوات الحماية المدنية لموقع الحريق وتمكنت من السبطرة على الحريق ومنع إمتداده للمنازل المجاورة بمساعدة الأهالي دون خسائر بشرية.
 
تم التحفظ علي مكان الحريق وإخطار المعمل الجنائي للمعاينة ومعرفة أسباب نشوب الحريق، ورجحت التحريات الأولية التي أجرتها الأجهزة الأمنية نشوب الحريق بسبب حدوث ماس كهربائي، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة للتحقيق والتصرف.
 
 

مدرية الامن

خريق

مركز المنيا

اخبار المنيا

محافظة المنيا



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة