اليوم السابع
Ads
السبت، 23 يوليه 2022 12:47 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

السياحة والمصايف بالإسكندرية: نسبة الإشغالات 35% وحالة البحر مستقرة.. صور

السبت، 23 يوليه 2022 11:19 ص
السياحة والمصايف بالإسكندرية: نسبة الإشغالات 35% وحالة البحر مستقرة.. صور زحام بشواطئ الإسكندرية
الإسكندرية - فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أن نسب إشغال الشواطئ اليوم السبت على شواطئ المحافظة 35% لقطاع شرق و 30%للقطاع الغربي وحالة البحر هادئة ومستقرة.
 
وأضاف بيان الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أنه تم رفع الرايات الصفراء وحالة البحر تسمح بالنزول مع مراعاة المحافظة على الشواطئ وعدم إلقاء القمامة وعدم دفع أي إكراميات للعاملين مع استمرار غلق شاطئ النخيل بقرار النيابة ومحافظ الإسكندرية.
 
ومن جانبه شدد اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، على الالتزام التام بالإجراءات وتطبيق كافة التعليمات التي وضعتها المحافظة والإدارة المركزية للسياحة والمصايف، بشأن التواجد على الشواطئ وعلى رأسها الاستجابة لتعليمات فرق الإنقاذ المنتشرة على شواطئ الإسكندرية.
 
زحام بشواطئ الإسكندرية (1)
زحام بشواطئ الإسكندرية (1)

زحام بشواطئ الإسكندرية (2)
زحام بشواطئ الإسكندرية (2)

زحام بشواطئ الإسكندرية (3)
زحام بشواطئ الإسكندرية (3)

زحام بشواطئ الإسكندرية (4)
زحام بشواطئ الإسكندرية (4)
 
 
 
 
 
 

أخبار الإسكندرية

الاسكندريه

اخبار مصر

شواطئ الإسكندرية

حالة البحر بالاسكندريه

اخبار اليوم



الموضوعات المتعلقة

دقوا الشماسى.. صناعة الشماسى وكراسى البحر أقدم المهن اليدوية بالإسكندرية..صور

السبت، 23 يوليه 2022 08:00 ص

أقدم المهن بالإسكندرية.. البيطار يكشف سر التعامل مع الخيول ورعايتها.. فيديو وصور

السبت، 23 يوليه 2022 04:00 ص

بدء برنامج الأنشطة الصيفية بمكتبة طه حسين للمكفوفين بالإسكندرية الإثنين

السبت، 23 يوليه 2022 02:00 ص

الإسكندرية فى أول جمعة بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة.. زحام وتكدس بالشواطئ الشرقية.. 7 شواطئ كاملة العدد.. و"السياحة والمصايف" توجه رحلات اليوم الواحد إلى بحرى.. ونسب الإشغال بعروس المتوسط 100%

الجمعة، 22 يوليه 2022 04:00 م

مهرجان "صيف بلدنا" بقصر ثقافة الأنفوشى بالإسكندرية

الجمعة، 22 يوليه 2022 02:26 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة