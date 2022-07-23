السياحة والمصايف بالإسكندرية: نسبة الإشغالات 35% وحالة البحر مستقرة.. صور

الإسكندرية - فريق المحافظات

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أن نسب إشغال الشواطئ اليوم السبت على شواطئ المحافظة 35% لقطاع شرق و 30%للقطاع الغربي وحالة البحر هادئة ومستقرة.

وأضاف بيان الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أنه تم رفع الرايات الصفراء وحالة البحر تسمح بالنزول مع مراعاة المحافظة على الشواطئ وعدم إلقاء القمامة وعدم دفع أي إكراميات للعاملين مع استمرار غلق شاطئ النخيل بقرار النيابة ومحافظ الإسكندرية.

ومن جانبه شدد اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، على الالتزام التام بالإجراءات وتطبيق كافة التعليمات التي وضعتها المحافظة والإدارة المركزية للسياحة والمصايف، بشأن التواجد على الشواطئ وعلى رأسها الاستجابة لتعليمات فرق الإنقاذ المنتشرة على شواطئ الإسكندرية.