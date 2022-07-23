السعودية: وصول أكثر من 171 ألف حاج إلى المدينة المنورة

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أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية اليوم السبت وصول 171 ألفا و546 حاجا من عدة جنسيات إلى المدينة المنورة بعد أداء فريضة الحج وحتى أمس.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم أن مركز الهجرة بالمدينة المنورة استقبل 160 ألفا و40 حاجا قدِموا برا بواسطة الحافلات بعد أدائهم مناسك الحج، فيما استقبل مركز حجاج البر 7 آلاف و973 حاجا، في حين وصل 3 آلاف و426 حاجا إلى المدينة المنورة عبر رحلات قطار الحرمين السريع.

وأشارت إلى مغادرة 14 ألفا و593 حاجا المدينة المنورة أمس عبر مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي، ومركز مراقبة التفويج البري، ومركز حجاج البر.. بينما بلغ إجمالي الحجاج الذين غادروا المدينة المنورة إلى أوطانهم خلال موسم ما بعد الحج عبر كافة المنافذ 97 ألفا و897 حاجا، في حين بلغ عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة 73 ألفا و649 حاجا أمس.