

وقال الرئيس الصومالي - خلال مشاركته في افتتاح قمة مظلة مجتمع شرق أفريقيا التي استضافتها مدينة أروشا في تنزانيا وفقا لوكالة الأنباء الصومالية - إن بلاده تمتلك فرصا اقتصادية، خاصة الموارد الطبيعية مثل المعادن والثروة الحيوانية والزراعة، ما يجعلها واحدة من أفضل الدول مستقبلا في المنطقة والقارة الأفريقية بأسرها.



وأكد رئيس الصومال، أهمية العضوية الكاملة في المظلة لبلاده والمنطقة، مشيرا إلى ارتباط المستقبل الاقتصادي لدول المنطقة.. وقال "إن مستقبل هذه الدول مرتبط، والصومال لا يريد أن يكون عبئا عليكم، بدلا من ذلك، نريد أن نكون دولة مفيدة تساهم في هذه البلدان المهمة لذلك - وأنا أتحدث باسم الشعب الصومالي- أقدم إليكم طلبا رسميا لعضويتنا في هذه المظلة".



وأعرب عن شكره لدول القرن الإفريقي على دعمها المستمر للصومال خلال الثلاثين عاما الماضية التي كانت بلاده تعاني فيها من ظروف صعبة، وعلى استضافة تلك الدول للصوماليين الذين لجأوا إليها ودورها في إحلال السلام وتعافي الصومال.



ويبذل الرئيس الصومالي جهوده في مشاركة الصومال في التعاون الاقتصادي وتسهيل التجارة في دول المنطقة كأساس للخطط الإقليمية والقارية لتحسين حياة الفقراء والقضاء على الفقر وتحقيق هدف التنمية الشاملة للأمم المتحدة.