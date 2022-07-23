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الرئيس السيسي: علاقة الجيش والشعب فريدة من نوعها عبر عقود طويلة

السبت، 23 يوليه 2022 10:16 ص
الرئيس السيسي: علاقة الجيش والشعب فريدة من نوعها عبر عقود طويلة الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه تحل اليوم الذكرى السبعون لثورة 23 يوليو المجيدة، إن القوات المسلحة حملت لواءها عندما خرجت طلائعها ليلة الثالث والعشرين من يوليو منذ 70 عاما لتلتف حولها وتساندها جموع وجماهير هذا الشعب، وتعلن قيام الثورة التى ردت إلى المواطن عزته وللوطن كرامته وليسطر للتاريخ علاقة بين الشعب وجيشه اتسمت عبر عقود طويلة بالتلاحم والثقة العميقة المتبادلة.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو: "علاقة الجيش والشعب علاقة فريدة من نوعها بين شعب آبى وجيش يمثل نموذجا للمؤسسة الوطنية التى تدرك مهمتها وتؤديها على الوجه الأكمل ولا تحيد عنها".


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