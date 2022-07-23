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الرئيس السيسي: ذكرى ثورة يوليو قوة دفع متجددة للعمل للنهوض بوطننا العزيز

السبت، 23 يوليه 2022 11:19 ص
الرئيس السيسي: ذكرى ثورة يوليو قوة دفع متجددة للعمل للنهوض بوطننا العزيز الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته بمناسبة الذكري الـ 70 على ثورة 23 يوليو المجيدة: "إننا قادرون - بإذن الله، وبعزيمة أبناء هذا الوطن العظيم - على تخطيها والتغلب عليها وليكن احتفالنا اليوم، بذكرى ثورة يوليو المجيدة، بمثابة قوة دفع متجددة، للعمل والسهر على النهوض بوطننا العزيز وتحقيق طموحات شعبه الكريم، في حاضر ومستقبل مشرق، يظلله الأمن والاستقرار، وتزدهر فيه التنمية".

وأضاف الرئيس السيسي: "وفي الختام أتوجه إليكم جميعًا مجددًا، بالتحية والتهنئة بمناسبة ذكرى ثورة يوليو المجيدة كل عام وأنتم بخير، ومصر الغالية في أمان وتقدم.. ودائمًا وأبدًا: تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر".


ثورة 23 يوليو

ذكرى ثورة 23 يوليو

الرئيس السيسي

جمال عبد الناصر

ثورة 23 يوليو 1952

كلمة الرئيس السيسي بمناسبة ثورة 23 يوليو

قائد ثورة 23 يوليو

أسرار ثورة 23 يوليو

كلمات عن ثورة 23 يوليو

أحوال مصر قبل ثورة 23 يوليو

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