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الرئيس السيسي: تحية تقدير واعتزاز لقادة ثورة يوليو ناصر والسادات ونجيب

السبت، 23 يوليه 2022 10:31 ص
الرئيس السيسي: تحية تقدير واعتزاز لقادة ثورة يوليو ناصر والسادات ونجيب الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى

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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي تحية تقدير واعتزاز، خلال كلمته بالاحتقال بالذكرى السبعين لثورة يوليو المجيدة، إلى هؤلاء الأبطال الذين تقدموا لقيادة الثورة، وحملوا أرواحهم على أكفهم ليصنعوا لوطنهم فجرًا جديدًا، وعلى رأسهم الزعيم جمال عبد الناصر والرئيس محمد أنور السادات والرئيس محمد نجيب.
 
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه لولا جهود الدولة في مجال الإصلاح الاقتصادي، التي تحملها الشعب المصري وكذلك المشروعات التنموية العملاقة، على امتداد رقعة الدولة لما كان من الممكن أبدًا، الصمود أمام تلك الأزمات العاتية، التي تجتاح العالم منذ ثلاث سنوات ولقد باتت الإنجازات المتلاحقة، التي تحققت في مصر على مدار السنوات الأخيرة، لاسيما في مجالات البنية الأساسية، والتجمعات العمرانية الجديدة، والطاقة، وتوطين الصناعة شاهدًا على قوة الإرادة المصرية للتقدم، وبناء مستقبل أفضل، وتكوين اقتصاد قومي قوي وراسخ.

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