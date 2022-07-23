الرئيس السيسي: الجمهورية الجديدة تؤسس نسقا فكريا واجتماعيا وإنسانيا شاملا

كتب محمد عبد العظيم

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنني على يقين، من قوة عزيمتنا معًا، في الاستمرار بخطى ثابتة وواثقة، في الطريق الذي اخترناه جميعًا، من أجل الانطلاق إلى الجمهورية الجديدة، جمهورية التنمية والبناء والتطوير، وتغيير الواقع.

وأكد الرئيس السيسي، خلال كلمته في الاحتفال بذكري ثورة 23 يوليو: "أنها جمهورية تؤسس نسقًا فكريًا واجتماعيًا وإنسانيًا شاملًا، وبناء إنسان ومجتمع متطـور، تسوده قيم إنسانية رفيعة ورغم تعاظم الظروف المعاكسة، التي تسبب فيها العديد من الأحداث والتطورات الدولية، غير المواتية.