اليوم السابع
Ads
السبت، 23 يوليه 2022 12:57 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الرئيس السيسي: الجمهورية الجديدة تؤسس نسقا فكريا واجتماعيا وإنسانيا شاملا

السبت، 23 يوليه 2022 11:17 ص
الرئيس السيسي: الجمهورية الجديدة تؤسس نسقا فكريا واجتماعيا وإنسانيا شاملا الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنني على يقين، من قوة عزيمتنا معًا، في الاستمرار بخطى ثابتة وواثقة، في الطريق الذي اخترناه جميعًا، من أجل الانطلاق إلى الجمهورية الجديدة، جمهورية التنمية والبناء والتطوير، وتغيير الواقع.

وأكد الرئيس السيسي، خلال كلمته في الاحتفال بذكري ثورة 23 يوليو: "أنها جمهورية تؤسس نسقًا فكريًا واجتماعيًا وإنسانيًا شاملًا، وبناء إنسان ومجتمع متطـور، تسوده قيم إنسانية رفيعة ورغم تعاظم الظروف المعاكسة، التي تسبب فيها العديد من الأحداث والتطورات الدولية، غير المواتية.

 


ثورة 23 يوليو

ذكرى ثورة 23 يوليو

الرئيس السيسي

جمال عبد الناصر

ثورة 23 يوليو 1952

كلمة الرئيس السيسي بمناسبة ثورة 23 يوليو

قائد ثورة 23 يوليو

أسرار ثورة 23 يوليو

كلمات عن ثورة 23 يوليو

أحوال مصر قبل ثورة 23 يوليو

الملك فاروق

ثورة يوليو1952

ذكرى ثورة يوليو1952



الموضوعات المتعلقة

الرئيس السيسي: إنجازات الدولة المتلاحقة شاهدة على قوة الإرادة المصرية للتقدم

السبت، 23 يوليه 2022 11:12 ص

وزير التعليم العالى يهنئ الرئيس السيسى بذكرى ثورة 23 يوليو

السبت، 23 يوليه 2022 11:06 ص

الرئيس السيسي: ثورة 23 يوليو ساهمت فى تغيير وجه الحياة فى المنطقة بأسرها

السبت، 23 يوليه 2022 11:04 ص

الرئيس السيسي: جهود الإصلاح الاقتصادى ساهمت فى الصمود أمام التحديات العالمية

السبت، 23 يوليه 2022 11:03 ص

نص كلمة الرئيس السيسي بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو 1952

السبت، 23 يوليه 2022 10:59 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة