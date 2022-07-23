وقال المتحدث -في بيان صحفي، وفق ما نقلته وكالة أنباء تاس الروسية- إنه "في الساعات الأربع والعشرين الماضية، قضت قدرات الدفاع الجوي الروسية على 11 طائرة أوكرانية بدون طيار بالقرب من منطقة خاركوف ومنطقة نيكولاييف ومنطقة خيرسون وفي جمهورية دونيتسك الشعبية".



وأضاف كوناشينكوف أن الطائرات المقاتلة وقوات المدفعية الروسية قصفت أكثر من 240 موقعًا عسكريًا أوكرانيًا خلال الـ 24 ساعة الماضية في عمليتها الخاصة في أوكرانيا.



وتابع : "تواصل الطائرات العملياتية -التكتيكية وطائرات الجيش والقذائف والمدفعية- شن ضربات ضد المنشآت العسكرية في الأراضي الأوكرانية. وفي الساعات الأربع والعشرين الماضية، دمرت 12 مركز قيادة وأربعة مستودعات للذخيرة في منطقة نيكانوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية ومدينة نيكولايف".