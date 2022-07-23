الداخلية تضبط جرائم أموال بقيمة 1.3 مليار جنيه خلال أسبوع

كتب: محمود عبد الراضى

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى، حيث أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع، حيث تم استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط - بورسعيد - الدقهلية")، (السحر والجمال بنطاق محافظتى "الشرقية والإسماعيلية") ضُبط خلالها (57) متهم، وبحوزتهم (30 قطعة سلاح نارى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 60 قطعة سلاح أبيض) وضبط (31) قضية إتجار بالمواد المخدرة وتنفيذ (3827) حكم قضائى متنوع وضبط (242) قضية متنوعة وضبط (2) تشكيل عصابى ضما (6) متهمين إعترفوا بإرتكاب حادثين.

وفى مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة أسفرت جهود ملاحقة العناصر الإجرامية عن ضبط (353) عنصر إجرامى شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن (أسيوط – الجيزة - الدقهلية- الإسكندرية- الغربية – القليوبية- الشرقية– السويس– المنيا – المنوفية – كفر الشيخ – قنا – سوهاج – دمياط – الأقصر – البحرالأحمر- جنوب سيناء– الإسماعيلية – مطروح – الفيوم – البحيرة – الوادى الجديد – أسوان) وبحوزتهم (211 قطعة سلاح نارى – عدد كبير من الطلقات مختلفة الأعيرة - كميات من المواد المخدرة المتنوعة) ، وجدير بالذكر أن عدد من المذكورين كان قد سبق إتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها (سرقة – سلاح – مخدرات – ضرب)وبهذا تنجح الأجهزة الأمنية فى مواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.

وفى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة: تم ضبط (717) قطعة سلاح نارى أبرزها (68 بندقية آلية – رشاش – 27 مسدس – 87 بندقية غير مششخنة – 534 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 85 خزينة)، وضبط (1118) قطعة سلاح أبيض.

وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة تم ضبط (4) تشكيلات عصابية ضمت (11) متهم إعترفوا بإرتكاب (23) حادث سرقة، وضبط (32) قضية أحداث، وكشف غموض (62) حادث متنوع، أبرزهم (حريق عمد – قتل – سرقة) ، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى (95) متهماً، وضبط (2) سيارة مُبلغ بسرقتها.

وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (436042) حكم قضائى ، بينها (1511) حكم جناية ، و(155752) حكم حبس، و(215778) حكم غرامة، و(63001) مخالفة.

وشنت شرطة التموين حملات رقابية أسفرت حيث تم ضبط (31) قضية إسطوانات بوتاجاز ، بمضبوطات بلغت (8721 إسطوانة بوتاجاز تقدر قيمة الغاز المدعم 1177335 جنيه)، وضبط (33) قضية مواد بترولية ، بمضبوطات بلغت (571945 لتر) لبيعها فى السوق السوداء، وضبط (9264) قضية سلع غذائية وتموينية، بمضبوطات وزنت (865٫339) طن سلع غذائية وتموينية متنوعة ، أبرزها ضبط (161) قضية سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمى، بمضبوطات بلغت (128,912 طن - 15174 ألف عبوة غذائية – 211228 قطعة).

كما ضبطت 20 قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات وزنت (5,48 طن "أرز – سكر" –21 بطاقة تموينية، وضبط (4050) قضية مخالفات المخابز، بمضبوطات بلغت (15,8 طن – 10 قطع)، وضبط (5) قضايا فى مجال حجب السلع الإستراتيجية .. بمضبوطات بلغت (3,687 طن- 44467 عبوة)، وضبط (2569) قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر للسلع الغذائية وغير الغذائية بمضبوطات بلغت (169,606 طن – 500 لتر- 50507 عبوة – 75867 قطعة)ـ وضبط (229) قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر للسجائر بمضبوطات بلغت (5171 عبوة)، وضبط قضية فى مجال البيع بأزيد مواد بناء بمضبوطات بلغت (20 طن، وضبط (119) قضية إستيلاء على الدعم ، بمضبوطات أبرزها (121,742 طن – 571445لتر– ) سلع مُدعمة متنوعة، وضبط (8) قضايا فى مجالات "التهريب خارج منظومة القمح – خلط القمح المحلى بالمستورد – التخزين الخارجى للأقماح المحلية" ضُبط خلالها (7 متهمين) ، (2 مركبة) بمضبوطات بلغت (38 طن و400 كيلو جرام أقماح).

وتمكنت شرطة الكهرباء من ضبط (55319) قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد (29,933,530) مليون جنيه.

وفي قضايا التهرب الضريبى تم ضبط (943) قضية فى مجال التهرب الضريبى: (ضرائب عامة - ضرائب على القيمة المضافة – جمارك - حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة - تهرب من الضرائب العقارية والملاهى - تنفيذ أحكام - تحرى مدين) بمبالغ مالية بلغت (1,389,082,699) مليار جنيه قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها، وجارى فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لإستيداء الضرائب المستحقة عليها، كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة (5,877,491) مليون جنيه.

وفي قضايا الأموال العامة تم ضبط (31) قضية فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة .. بإجمالى مبالغ مالية بلغت قيمتها (73,458,474 مليون جنيه) .. أبرزها ضبط عدد (24) قضية فى مجال (الإتجار والتعامل فى النقد الأجنبى) بإجمالى مبالغ مالية مضبوطة(عملات "محلية – أجنبية") بما يعادل (42,758,474 مليون جنيه).

وفي قضايا النقل والمواصلات تم ضبط (2) تشكيل عصابى، ضما 8متهمين، ارتكبوا 2 واقعة، وضبط 972 قضية متنوعة، أبرزها جرائم (سرقات عامة - حيازة مواد مخدرة).

وفي مجال قضايا المصنفات تم ضبط (231) قضية فى مجال مكافحة جرائم المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية على النحو التالى : (130) قضية فى مجال مكافحة جرائم المصنفات بمضبوطات أبرزها (لاب توب – مايك صوت – سماعة رأس – ميكسر صوت – كارت صوت – فلتر صوت) ، وكذا ضبط (101) قضية فى مجال جرائم المطبوعات بمضبوطات بلغت (179000) تمثلت فى (أغلفة وكتب تعليمية ومواد تعليمية لمراحل مختلفة دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية).

وفي مجال قضايا البيئة والمسطحات المائية تم ضبط (271) قضية فى مجال حماية الثروة السمكية، أبرزها قضايا (صيد مخالف - غزل مخالف - جوابى مخالفة) ، وكذا ضبط (887) قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث ، و (282) قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف، و (92) قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية، و (51) قضية فى مجال حماية الملاحة الداخلية، وتأمين (795) لنش سياحى.

وفى مجال مكافحة المخدرات تم ضبط (912) قضية إتجار فى المواد المخدرة ، ضبط خلالهم كمية من مخدر البانجو، وزنت (171,283 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الحشيش المخدر، وزنت (61,480 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الهيروين، وزنت (20,831 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الإستروكس ، وزنت (12,144 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الآيس "الشابو" ، وزنت (6,970 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الفودو، وزنت (1,130 كيلو جرام)، وكمية من بذور خشخاش "أفيون"، وزنت (1٫500 كيلو جرام)، وكمية من بذور قنب "بانجو"، وزنت (8 جرام)، وكمية من مخدر الأفيون، وزنت (60 جرام)، و( 10,352 ألف قرص مؤثر مخدر، و(1198 ألف قرص ترامادول مخدر)، وضبط(2) قضية غسل أموال قدرت قيمة الممتلكات قرابة (60) مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالى (14٫000٫000 مليون جنيه).

وفى مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك أسفرت الجهود عن ضبط 5 قضايا بإجمالى 10 متهمين بمضبوطات بلغت

(98 كيلو جرام).

وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (339315) مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها (77517 مخالفة تجاوز السرعة المقررة – 1664 موقف عشوائى)، وفى مجال حملات المركبات المتروكة والمتهالكة على مستوى الجمهورية: تم رفع (364 سيارة - 40 دراجة نارية)، وفى مجال ضبط مخالفات قائدى الدراجات النارية: تم ضبط (11793) مخالفة عدم إرتداء غطاء الرأس "الخوذة"، كما أسفرت أعمال لجان المرور على المدارس والحملات على الطرق عن المرور على عدد (51) مدرسة ، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (155) من سائقى حافلات المدارس ، وتبين سلبية جميع العينات، وفحص (155) مركبات لإشتراطات الصلاحية الفنية ، وتبين مخالفة (9) منها، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (2542) من قائدى المركبات بالطرق، وتبين إيجابية عدد (106) سائق منهم، كما أسفرت جهود رصد مخالفات قائدى المركبات بتركيب أجهزة التنبيه الضوئية "الفلاشر" أو الصوتية "السارينة" الخاصة بمركبات الطوارئ والمحظور تركيبها أو إستعمالها إلا على مركبات الطوارئ على مستوى الجمهورية.

وفى مجال الحملات المرورية وضبط المركبات المخالفة:- تم ضبط عدد (1177) مخالفة أجهزة صوتية ، ضبط عدد (1356) مخالفة الأجهزة الضوئية ، ضبط عدد (2186) مخالفة زجاج ملون بدون ترخيص ، ضبط عدد (3282) مخالفة ملصقات، وضبط عدد 35 محل لبيع الأجهزة "الصوتية والضوئية" ، ضبط عدد (110) أجهزة صوتية، ضبط عدد (405) أجهزة ضوئية ، ضبط عدد (735) ملصقات مخالفة.

وفى مجال أمن الموانئ تم ضبط (13) قضية تهريب (بضائع - مستحضرات تجميل - مكملات غذائية) ، و19 قضية متنوعة من أبرزها (دخول دائرة جمركية - جنحة مرورية).

وفى مجال الأمن السياحي تم ضبط (282) قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها (مخالفات شركات سياحية – حيازة آثار – حفر وتنقيب عن آثار)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.