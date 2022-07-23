التضامن تحذر من التعامل مع دار أيتام بالسلام تستغل الأطفال للتربح

حذرت وزارة التضامن الاجتماعى، كافة الجهات والمواطنين والأسر، من التعامل مع دار "الابتسام والولاء" الكائنة بمنطقة حى السلام أول برج الجزيرة شارع الخمسين بمحافظة القاهرة، وكذلك عدم التعامل مع أى حملات للتبرع تقوم بها تلك الدار التى شرعت فى استغلال الأطفال من أجل التربح.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعى ، في بيان اليوم، أنها تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لغلق الدار لكونها غير مرخصة ومساءلتها ومحاسبتها، بما يحقق المصلحة الفضلى للأطفال المقيمين فى الدار، وردع أى محاولات لابتزاز المشاعر العامة تجاه الأيتام، وجرح خصوصيتهم، واستغلالهم.

كما أكدت الوزارة أنها تتصدى بكل قوة وحسم لأى مخالفات تشهدها مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وتقوم بإحالتها فورا إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم حيال مرتكبيها، مشددة أن هناك عملية تطهير شاملة تقوم بها الوزارة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية منذ عامين، سعيا لتقليل عدد المؤسسات وتعزيز نظم الرعاية البديلة.

كما تقدم الوزارة كافة أوجه الدعم للمؤسسات التى أسفر التفتيش عن نتائجها المرضية لمساعدتها بشتى الطرق فى تخطى أى تحديات تواجهها، وفى تحسين أداءها لتحقيق الرعاية السليمة للأطفال الأولى بالرعاية بما يكفل لهم حسن الاستثمار فيهم والحصول على حقوقهم المتكاملة.