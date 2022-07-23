التصريح بدفن جثة عثر عليها داخل برميل فى نهر النيل بقنا

قنا صابر سعيد

صرحت جهات التحقيق بقنا، بدفن جثة موظف فى السكة الحديد عثر عليها داخل برميل وبدون معالم، فى قرية الحمرة والجعافرة التابعة لمركز قوص، جنوب قنا.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد العثور على جثة مجهولة الهوية داخل برميل بنهر النيل فى قرية الحمر والجعافرة التابعة لمركز قوص جنوب قنا، وتبين أن الجثة لموظف فى السكة الحديد يدعى عبد الباسط.أ، 52 عاما، وكان متغيب لمدة 24 ساعة.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولى ونقل الجثة لمشرحة مستشفى قوص المركزى وانتداب الطب الشرعى لمعرفة أسباب الوفاة.



